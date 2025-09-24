Nuevo ajuste de precios: Shell aumentó sus combustibles por cuarta vez en septiembre

La petrolera aplicó subas de hasta 1,18% en Paraná en las primeras horas de este miércoles, manteniendo sin cambios solo el valor de la Nafta Súper.

La empresa petrolera Shell implementó un nuevo ajuste en los precios de sus combustibles en Paraná durante la madrugada de este miércoles 24 de septiembre. Esta medida representa el cuarto incremento que la compañía aplica en lo que va del mes, tras las subas registradas el 1, el 12 y el 20 de septiembre.

Los aumentos, que oscilaron entre el 0,38% y el 1,18%, afectaron a tres de sus cuatro productos principales. Según pudo confirmar que el único combustible que mantuvo su valor fue la Nafta Súper.

Los nuevos precios de Shell en Paraná

A continuación, se detallan los nuevos valores vigentes para el expendio de combustibles de Shell en la capital entrerriana:

Nafta Súper: $1.577 por litro (sin cambio).

$1.577 por litro (sin cambio). V-Power Nafta: $1.834 (antes $1.827).

$1.834 (antes $1.827). Evolux Diésel: $1.634 (antes $1.615).

$1.634 (antes $1.615). V-Power Diésel: $1.850 (antes $1.843).

(Elonce)