Heladas en Entre Ríos: el frío persiste, pero el pronóstico adelanta una suba de 25 grados

Un frente polar provoca temperaturas bajo cero y heladas en la provincia. A pesar del frío, el aseguran que es el "último frío importante del invierno", con un progresivo ascenso de temperaturas a partir del domingo.

El aire polar ha llegado a la provincia de Entre Ríos, provocando una marcada baja en las temperaturas . Se han registrado temperaturas por debajo de los dos grados y sensaciones térmicas cercanas a los cero grados, especialmente en áreas como María Grande, donde la helada ha «blanqueado» el paisaje.

Debido a estas condiciones, se ha emitido una alerta amarilla por temperaturas extremas para diez departamentos de la provincia: Colón, Gualeguaychú, Islas, Uruguay, Tal, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia. Esta advertencia indica que las bajas temperaturas podrían tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente para los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas.

El pronóstico para el fin de semana indica que el frío continuará. Para hoy, se esperan máximas de 15 grados, mientras que mañana las mínimas rondarán los cinco grados, con máximas de hasta 17 grados.

A pesar de este frente frío, «todo indica que estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina». Según los modelos de pronóstico a mediano plazo, se esperan temperaturas por encima de los valores normales en la mayor parte del país en las próximas dos semanas.

La situación climática comenzará a cambiar a partir del domingo, cuando un gradual ascenso de las temperaturas se inicie en gran parte del país, gracias a una rotación de los vientos al nor-noreste. Para el domingo por la tarde, se prevén 17 grados en territorio entrerriano. Este aumento progresivo continuará, y se anticipa que para el próximo miércoles las temperaturas podrían alcanzar los 25 grados, marcando el inicio de días más cálidos.