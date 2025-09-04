La Agencia de Recaudación y Control Aduanero eliminó el régimen que obligaba a informar operaciones económicas con el exterior

La medida, que rige desde el 1 de septiembre, busca simplificar los trámites administrativos y promover la inversión, en línea con las políticas del Gobierno.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha derogado el régimen de información que obligaba a diversos sectores a reportar todas las operaciones económicas realizadas entre residentes en Argentina y personas o entidades del exterior. La decisión, formalizada a través de la Resolución General 5752/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca simplificar la burocracia administrativa y fomentar un clima favorable para la inversión.

La nueva normativa elimina la Resolución General 3.285 y su modificatoria, que imponían esta obligación a una amplia gama de intermediarios. A partir de ahora, escribanos, bancos, casas de cambio, mercados de valores, compañías de seguro y representantes de entidades extranjeras ya no estarán obligados a actuar como agentes de información, incluso si las operaciones se realizan a título gratuito.

Esta medida se enmarca en la instrucción del Gobierno Nacional, establecida en el Decreto 353/2025, que encomienda a ARCA la «simplificación normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y de otros regímenes a su cargo». La justificación del Ejecutivo es que la norma busca «la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes».

Según el texto oficial, la decisión de ARCA se basa en el objetivo del Estado Nacional de crear una Administración Pública más eficiente y al servicio del ciudadano. Si bien se eliminan estas obligaciones de reporte, el organismo aclaró que «sin perjuicio de la continuidad de las acciones de control que se llevan a cabo en esta Agencia». La resolución entró en vigencia el pasado 1 de septiembre.