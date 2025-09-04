Último momento: el mundo de la moda despide a Giorgio Armani, el «rey» que redefinió la elegancia

El icónico diseñador italiano falleció a los 91 años, dejando un legado que transformó la sastrería y el concepto de la elegancia silenciosa en la moda mundial.

Facebook Twitter WhatsApp

La moda global está de luto tras el fallecimiento de Giorgio Armani, el legendario diseñador que redefinió la estética del prêt-à-porter y se convirtió en un símbolo del estilo italiano. La casa de moda que lleva su nombre confirmó que Armani murió el jueves en su domicilio a los 91 años. Su deceso se produce en un momento crucial, ya que la firma preparaba un evento especial para conmemorar su 50º aniversario durante la próxima Semana de la Moda de Milán.

Conocido como «Re Giorgio», el diseñador es recordado por su habilidad para desestructurar la sastrería masculina, creando trajes que combinaban comodidad y autoridad, un concepto que él mismo denominó «elegancia silenciosa». Su visión también se extendió a la moda femenina, donde propuso una alternativa a las prendas tradicionales con blazers y pantalones que se adaptaban al cuerpo de la mujer, instalándolos como piezas centrales en el vestuario profesional y las pasarelas.

El impacto de Armani va mucho más allá de la indumentaria. Su estética minimalista y andrógina influyó en la cultura visual del siglo XXI, vistiendo a celebridades de la talla de Sophia Loren, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts y Robert De Niro. Su vínculo con el cine se afianzó con los icónicos trajes que diseñó para la película American Gigolo en 1980, lo que consolidó su proyección internacional.

Hasta su muerte, Armani se mantuvo como propietario y director creativo de su imperio, una rareza en un sector dominado por grandes conglomerados. Este control total le permitió mantener una coherencia estética y empresarial inigualable. Su casa de moda factura anualmente unos 2.300 millones de euros, y su patrimonio personal estaba estimado en cerca de 12.000 millones de dólares. Además de la moda, su visión se extendió a la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo.

Aunque se había ausentado de los desfiles de junio por una enfermedad no revelada, el diseñador había expresado su intención de volver al trabajo en septiembre. Para su último adiós, se espera que se instale un «funeral chamber» en Milán durante el fin de semana para que el público pueda despedirse, seguido de una ceremonia privada en una fecha aún por confirmar.(Con información de Infobae)