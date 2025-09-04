Alumnos extranjeros llegan a Entre Ríos para vivir una experiencia de intercambio cultural

Estudiantes de AFS de diferentes nacionalidades se incorporan a escuelas de Crespo, Hasenkamp y Ramírez para cursar el año lectivo y convivir con familias anfitrionas.

Facebook Twitter WhatsApp

Un grupo de jóvenes estudiantes extranjeros llegó a la provincia de Entre Ríos para iniciar su año de intercambio cultural a través de la organización AFS. Los alumnos, provenientes de distintas partes del mundo, se integrarán a la vida escolar y familiar de varias localidades, buscando una experiencia enriquecedora tanto para ellos como para las comunidades que los reciben.

En la ciudad de Crespo, varios estudiantes ya se incorporaron a sus nuevas escuelas. Zoe, Nicol, Erica y Valentine asisten al Instituto Comercial Crespo D-33, mientras que Zofia y Mía lo hacen en el Instituto Sagrado Corazón D-5. Por su parte, Nicolo se sumó a la Escuela Secundaria N°198 “San José” y Thiago a la Escuela Secundaria N°60 “Bicentenario”.

La experiencia de intercambio se extiende a otras localidades del departamento. En Hasenkamp, Diego ya forma parte de la Escuela Secundaria N°47 “Eduardo y Federico”, y en Ramírez, Anna asiste al Instituto D-176 «Madre de Jesús».