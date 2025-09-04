El Gobierno Nacional destinará más de $13.000 millones para las campañas de las elecciones legislativas

Los fondos se distribuirán entre los partidos y alianzas que compitan por bancas en la Cámara de Diputados y el Senado en los comicios del 26 de octubre.

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno nacional ha oficializado los montos que se destinarán como aportes de campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, una medida que busca garantizar la equidad en la contienda. La cifra total asignada supera los $13.000 millones y se destinará al financiamiento de los partidos políticos y alianzas que participen en la competencia electoral.

La decisión, formalizada a través de una resolución de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, está enmarcada en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, los fondos se dividen en dos categorías principales: $8.815.610.700,67 para la categoría de Diputados Nacionales y $4.407.805.350,33 para la de Senadores Nacionales.

Estos recursos serán distribuidos entre las agrupaciones políticas conforme a los criterios que establece la legislación electoral vigente. El artículo 5° de la Ley N° 26.215 establece que los aportes estatales pueden ser utilizados para financiar las campañas electorales, tanto en las primarias como en las elecciones generales.

La Dirección Nacional Electoral (DNE) será la entidad responsable de organizar la distribución de los fondos y de supervisar su correcto uso. Además, la DNE podrá aplicar las sanciones que establezca la Justicia Nacional Electoral en caso de que se detecte algún tipo de incumplimiento. El financiamiento de estos aportes provendrá directamente de los créditos presupuestarios asignados a la Vicejefatura de Gabinete del Interior para el ejercicio 2025, garantizando que la medida cumpla con todas las normativas legales y presupuestarias vigentes.