Paraná: un detenido tras ser sorprendido con 32 envoltorios de marihuana

El hombre intentó escapar de un control preventivo, pero fue capturado por los efectivos con la sustancia fraccionada entre sus pertenencias.

Facebook Twitter WhatsApp

En el marco de los operativos de seguridad y prevención que se realizan de manera constante en la capital provincial, personal policial logró la detención de un hombre durante una recorrida por el interior del Barrio Macarone. El procedimiento se inició cuando los uniformados divisaron a un hombre que, al notar la presencia del móvil policial, intentó darse a la fuga de forma sospechosa, siendo interceptado y demorado a los pocos metros por los agentes actuantes.

Al realizar el palpado de seguridad correspondiente, los efectivos hallaron una media anudada que contenía en su interior 32 envoltorios de nylon con una sustancia verde amarronada. Según se expresó a Informe Litoral, ante el hallazgo se dio aviso inmediato al fiscal interviniente, quien solicitó la presencia de personal de la Dirección de Drogas Peligrosas para realizar las pericias de rigor sobre el material incautado.

Los especialistas efectuaron un test de campo que arrojó un resultado positivo para marihuana, confirmando un peso total de 25,4 gramos de la sustancia prohibida. Ante la evidencia, el fiscal de turno ordenó la detención formal del individuo, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes por infracción a la Ley de Estupefacientes.