Homicidio en Paraná: un hombre murió apuñalado tras una discusión

La víctima fue atacada en el pecho durante una riña y falleció en el hospital San Martín, mientras que el agresor, con antecedentes por violencia de género, fue detenido por la Policía.

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Un grave hecho de sangre conmocionó a la capital entrerriana este viernes por la mañana, tras confirmarse el fallecimiento de Luis Alberto Padilla, de 30 años, quien fue atacado con un arma blanca en la intersección de Avenida Laurencena y calle Dorrego. Según las primeras investigaciones, el incidente se desencadenó en el marco de una discusión cuando Padilla se encontraba junto a su pareja y fue abordado por la expareja de la mujer, identificado como Maximiliano Jorge Alejandro Lederhos, de 32 años. Tras una pelea, el agresor le asestó una puñalada en el tórax y se dio a la fuga, dejando a la víctima tendida en la vía pública con el arma incrustada.

Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar tras un llamado al 911 y coordinó el traslado de urgencia de Padilla al Hospital San Martín. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, el hombre ingresó con una herida que perforó el corazón, provocando una hemorragia fatal que derivó en su deceso mientras era intervenido quirúrgicamente. En paralelo, un operativo cerrojo de la Policía de Entre Ríos permitió localizar y detener a Lederhos en las inmediaciones del Colegio Nacional, específicamente en la zona de calles Buenos Aires y Garay, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido posee un extenso prontuario por delitos contra la propiedad y violencia de género. La causa ha sido caratulada como homicidio y se encuentra bajo la dirección de la fiscal Valeria Vilchez, quien busca determinar las circunstancias precisas del ataque y recolectar testimonios clave para la investigación. El hecho ha generado una profunda preocupación en la comunidad del barrio Macarone, de donde era oriunda la víctima, mientras se avanzan con las pericias correspondientes en el lugar del crimen.