Paraná: detuvieron a dos hombres tras robar un teléfono

La policía interceptó a los autores en calle Agüero y Guernica poco después de que sustrajeran el dispositivo a un conocido.

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En un procedimiento de seguridad y prevención realizado en la capital provincial, personal policial intervino tras recibir un llamado de alerta al 911. La víctima denunció que, tras encontrarse con dos hombres conocidos en Alameda de la Federación, se dirigieron hacia la intersección de Anacleto Medina y Estrada, lugar donde estos sujetos le sustrajeron mediante un hecho ilícito su teléfono celular iPhone 13 de color azul.

A partir de los datos aportados, los efectivos iniciaron una búsqueda inmediata que culminó con éxito en la esquina de calle Agüero y Guernica, donde lograron localizar a los sospechosos con el equipo en su poder. Según se expresó a Informe Litoral, tras el resultado positivo del operativo, se dio aviso al fiscal en turno, quien ordenó el secuestro del iPhone y las diligencias correspondientes para su acreditación.

Finalmente, la justicia dispuso que ambos involucrados fueran trasladados y alojados en la Alcaidía de Tribunales. En tanto, el teléfono celular fue devuelto a su propietario, destacándose la rapidez del accionar policial que permitió resolver el caso y recuperar el bien de alto valor en pocos minutos.