Ramírez invita a un taller de alimentación saludable enfocado en el uso de las harinas

La jornada de nutrición se realizará hoy a las 15:00 en el Centro de Salud Municipal bajo la coordinación de la especialista Pamela Bernet.

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La Municipalidad de General Ramírez convoca a toda la comunidad a participar de una nueva edición del Taller de Alimentación Saludable, un espacio diseñado para promover hábitos de vida más sanos y conscientes entre los vecinos. El encuentro tendrá lugar este viernes 20 de marzo a las 15:00 horas en las instalaciones del Centro de Salud Municipal. Esta iniciativa busca acercar conocimientos profesionales de una manera didáctica y participativa, fomentando el aprendizaje colectivo sobre la composición de los alimentos que consumimos a diario.

En esta oportunidad, la temática central del taller será “Harinas: no metas a todas en la misma bolsa”, un eje fundamental para desmitificar creencias comunes sobre este grupo de productos. La charla estará a cargo de la Licenciada en Nutrición Pamela Bernet, quien profundizará en las diferencias nutricionales entre los distintos tipos de harinas y brindará consejos sobre cómo integrarlas de forma equilibrada en la dieta diaria sin caer en restricciones innecesarias o desinformadas.

El objetivo principal de la actividad es que los asistentes logren sumar herramientas prácticas para mejorar su calidad de vida a través de la alimentación.(Informe Litoral)