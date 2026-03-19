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Aranguren fortalece la seguridad local con la incorporación de una nueva unidad móvil

Tras gestiones conjuntas entre el municipio y la policía departamental, la comisaría local renovó su flota con una camioneta Nissan en óptimas condiciones.

En el marco de un plan de trabajo articulado que busca optimizar los recursos de prevención en la localidad, se concretó la entrega de una camioneta Nissan modelo 2021 destinada a la Comisaría de Aranguren. Esta adquisición fue posible gracias a las intensas gestiones realizadas en conjunto con las autoridades de la Policía de Entre Ríos, permitiendo que la fuerza local cuente ahora con un vehículo moderno y en excelente estado para el patrullaje diario.

Puede ser una imagen de ambulancia y texto

La llegada de este nuevo móvil representa un avance significativo para la comunidad y es el resultado de la predisposición del Jefe Departamental Crio. Mayor Cristian Koch, el Sub Jefe Crio. Inspector Walter Giordano y el Jefe de Logística Crio. Inspector Hector Enrique. Asimismo, se destacó el compromiso del Jefe de Comisaría Crio. Ppal. Renzo Jelonche y todo el personal subalterno, quienes diariamente trabajan para velar por el bienestar de los vecinos. Con esta renovación de equipamiento, la institución reafirma su objetivo de brindar mayor seguridad y una respuesta más eficiente ante cualquier requerimiento en el ejido urbano y zonas aledañas.(Informe Litoral)

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