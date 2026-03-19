Aranguren fortalece la seguridad local con la incorporación de una nueva unidad móvil

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En el marco de un plan de trabajo articulado que busca optimizar los recursos de prevención en la localidad, se concretó la entrega de una camioneta Nissan modelo 2021 destinada a la Comisaría de Aranguren. Esta adquisición fue posible gracias a las intensas gestiones realizadas en conjunto con las autoridades de la Policía de Entre Ríos, permitiendo que la fuerza local cuente ahora con un vehículo moderno y en excelente estado para el patrullaje diario.

La llegada de este nuevo móvil representa un avance significativo para la comunidad y es el resultado de la predisposición del Jefe Departamental Crio. Mayor Cristian Koch, el Sub Jefe Crio. Inspector Walter Giordano y el Jefe de Logística Crio. Inspector Hector Enrique. Asimismo, se destacó el compromiso del Jefe de Comisaría Crio. Ppal. Renzo Jelonche y todo el personal subalterno, quienes diariamente trabajan para velar por el bienestar de los vecinos. Con esta renovación de equipamiento, la institución reafirma su objetivo de brindar mayor seguridad y una respuesta más eficiente ante cualquier requerimiento en el ejido urbano y zonas aledañas.(Informe Litoral)