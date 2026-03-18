Aranguren: Siebenlist destacó el inicio de las 26 viviendas, la futura Terminal de Ómnibus y nuevas inversiones en obras y servicios

Durante su discurso, el mandatario puso especial énfasis en una serie de avances y proyectos claves para la comunidad, vinculados a infraestructura, servicios y desarrollo urbano.

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En el marco del acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, el Presidente Municipal de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, brindó su mensaje anual ante autoridades, instituciones y vecinos, donde realizó un balance de gestión y presentó los principales ejes de trabajo para el año en curso.

Comenzó la construcción de 26 viviendas

Uno de los puntos más destacados fue la confirmación de que ya se encuentra en marcha la obra de construcción de 26 viviendas, una respuesta concreta a la demanda habitacional de la localidad.

El Presidente Municipal valoró este avance como el resultado de gestiones sostenidas y del cumplimiento de los requisitos exigidos, permitiendo avanzar en una obra significativa para numerosas familias de Aranguren.

Futura Terminal de Ómnibus

Asimismo, Siebenlist anunció el inicio de la obra de la futura Terminal de Ómnibus, una infraestructura estratégica para el crecimiento de la localidad.

Este proyecto estará acompañado por mejoras en el circuito de tránsito pesado, incluyendo intervenciones sobre calle Almafuerte, con trabajos de reafirmado, iluminación LED y señalización vial.

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Obras de infraestructura y desarrollo urbano

En materia de obras públicas, el municipio continúa avanzando en un plan integral de infraestructura, que contempla:

Ejecución de cordón cuneta en distintos sectores.

Mejoras viales estratégicas, como la intervención en calle 12 de Octubre.

Ampliación de redes de servicios.

Incorporación de iluminación LED en distintos puntos de la localidad.

Estas acciones apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento ordenado de Aranguren.

Nueva unidad de transporte municipal

En el marco del fortalecimiento de los servicios municipales, se anunció la incorporación de una unidad Ford Transit de 19 asientos, destinada al traslado de vecinos para actividades sociales, educativas, culturales y deportivas. Esta nueva unidad permitirá optimizar el servicio y reemplazar un vehículo con importante desgaste.

Gestión con responsabilidad

Durante su mensaje, el Presidente Municipal remarcó que, pese al contexto económico complejo, el municipio continúa trabajando con planificación, responsabilidad en la administración de los recursos y compromiso con la comunidad.

Inicio del período legislativo

Al finalizar, la vicepresidenta Municipal, Lic. Mirta Noemí Levars, agradeció el mensaje y reafirmó el compromiso del Concejo Deliberante de trabajar con diálogo, respeto institucional y en conjunto por el desarrollo de la comunidad.

De esta manera, quedó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Aranguren.

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