SENASA: es obligatoria la declaración del domicilio electrónico para todos los usuarios

El organismo busca agilizar los trámites administrativos y reducir costos operativos. El proceso se realiza de forma digital a través de la plataforma SIGTrámites con clave fiscal.

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha dado un paso firme hacia la modernización administrativa. Según lo establecido en la Resolución 808/2025, todas las personas humanas y jurídicas inscriptas en sus registros deberán declarar obligatoriamente un domicilio electrónico.

Esta medida reemplaza las antiguas notificaciones por correo postal físico, buscando una gestión más ágil, eficiente y con menores costos operativos. El domicilio electrónico declarado tendrá la misma validez legal que un domicilio constituido físico, sirviendo como medio de prueba suficiente para cualquier notificación oficial.

Guía paso a paso para realizar el trámite

El proceso es 100% digital y se gestiona a través del sistema SIGTrámites. Los usuarios cuentan con un plazo de 90 días para cumplir con esta normativa.

Adhesión al servicio: Ingrese al portal de ARCA (ex AFIP) con su clave fiscal y adhiera el servicio «SIGTrámites – SENASA». Selección del trámite: Dentro de SIGTrámites, elija la opción “Declaración de domicilio electrónico”. Registro y validación: Si es su primera vez en el sistema, deberá registrar un correo de notificaciones. Luego, en el formulario del trámite, cargue el domicilio electrónico y el teléfono de contacto. Confirmación final: El sistema enviará un enlace de validación al correo declarado que deberá ser confirmado para finalizar el proceso.

Importante para Personas Jurídicas: El representante legal debe delegar previamente el servicio SIGTrámites al usuario que operará en nombre de la empresa.

Canales de Consulta y Acceso

Para iniciar el trámite o resolver dudas, puede utilizar los siguientes enlaces y vías de contacto: