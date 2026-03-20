Créditos por 4.000 millones de pesos para productores: lanzaron nueva línea con cuotas fijas en «valor producto»

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La provincia de Entre Ríos dio un paso estratégico para el fortalecimiento de sus sectores productivos tras la firma de un acuerdo que dispone un cupo total de 4.000 millones de pesos destinados a préstamos para inversión. Con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, se formalizó esta asistencia financiera que se suma a los más de 2.800 millones de pesos ya otorgados anteriormente en el territorio. El financiamiento está diseñado específicamente para que los productores ganaderos, porcinos, tamberos y sojeros puedan acceder a capital que les permita aumentar su productividad y eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica.

Las condiciones de los préstamos establecen un sistema en UVA con una tasa anual fija del 8%, con un plazo de devolución de hasta 60 meses y montos de hasta 800 millones de pesos por empresa. Un beneficio clave para los beneficiarios locales es que contarán con una bonificación de tasa del 4% anual durante los dos primeros años para créditos de hasta 200 millones de pesos. Este esquema busca aliviar la carga financiera inicial y facilitar la toma de decisiones para la compra de sistemas rotativos, robots de ordeñe, incorporación de genética o construcción de instalaciones productivas en los establecimientos.

La innovación más destacada de esta herramienta es el sistema de préstamos en valor producto, que aporta una previsibilidad inédita al momento de invertir. Bajo esta modalidad, las cuotas se establecen en una cantidad determinada de producción que se mantiene fija durante todo el plazo del financiamiento, permitiendo que los pagos se realicen en pesos pero tomando como referencia el índice de precios de cada actividad específica. De esta manera, el productor tambero pagará en litros de leche, el porcino en kilos capón, el ganadero en kilos de novillo y el sojero en toneladas, blindando su rentabilidad frente a las fluctuaciones del mercado financiero.

El financiamiento está dirigido exclusivamente a MiPyMEs que cuenten con certificado de elegibilidad y presenten los avales correspondientes a través de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o Fondos de Garantía. Los fondos tienen destinos estratégicos que varían según el rubro, desde la retención de terneras para incrementar el volumen de hembras reproductoras hasta el tratamiento de residuos y modernización de granjas. Con esta medida, el gobierno provincial busca asegurar un horizonte de previsibilidad para invertir y garantizar que los productores locales puedan competir con mejores herramientas en el mercado actual.