El conflicto en Medio Oriente disparó la brecha entre el petróleo Brent y el WTI a más del 13%

La tensión geopolítica en el Estrecho de Ormuz elevó el spread entre ambos activos a su punto más alto desde 2013 ante el temor por el suministro global.

Facebook Twitter WhatsApp

La escalada bélica que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán ha transformado radicalmente el mercado energético global, provocando que la brecha de precios entre el petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) supere el 13% este jueves. Esta diferencia en las cotizaciones, conocida como spread, no alcanzaba magnitudes similares desde el año 2013. El fenómeno responde a que el Brent, referencia para Europa y Medio Oriente, internaliza con mayor agresividad la prima de riesgo geopolítico debido a que sus rutas de suministro dependen directamente de la estabilidad en el Estrecho de Ormuz.

Desde que el conflicto se intensificó a finales de febrero, el crudo del Mar del Norte ha registrado un incremento superior al 50%, mientras que la variante estadounidense ha avanzado un 40%. Según especialistas de IOL Inversiones, esta volatilidad interrumpió una tendencia bajista previa donde el mercado operaba en mínimos de varios años debido al exceso de oferta y expectativas de paz en otros frentes. Actualmente, el precio se debate entre la urgencia de la guerra en el corto plazo y los fundamentos estructurales de sobreoferta que podrían presionar los valores a la baja en el mediano plazo.

La importancia estratégica del Estrecho de Ormuz es el factor determinante en esta disparidad, ya que por esta vía circula aproximadamente el 20% de la demanda mundial de crudo. Ante la posibilidad de un cierre total de este paso marítimo, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) prevé que el barril de Brent mantendrá un piso cercano a los u$s95 durante los próximos meses. Esta situación consolida al Brent como el indicador más fiel del desempeño petrolero global, al regir los contratos de más del 60% del hidrocarburo comercializado en el mundo.

A pesar de la actual disparidad, las proyecciones a largo plazo sugieren una normalización de los precios si la producción se recupera y el conflicto cede. Las autoridades energéticas anticipan que el barril podría descender por debajo de los u$s80 en el tercer trimestre y rondar los u$s70 para fin de año. Sin embargo, la validez de estos pronósticos queda sujeta a la duración de las hostilidades y al ritmo de recuperación de la producción en una región hoy dominada por la incertidumbre geopolítica.