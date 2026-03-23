Frigerio inauguró la Expo Apícola en Maciá y oficializó un crédito de 15 millones de dólares para el sector

El mandatario entrerriano anunció el financiamiento gestionado ante el FIDA que se destinará a infraestructura vial y equipamiento, reafirmando que el apoyo a la producción es una política de Estado para su gestión.

Facebook Twitter WhatsApp

En el marco de la apertura de la 29ª edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, el gobernador Rogelio Frigerio brindó un discurso centrado en el acompañamiento concreto al sector productivo. Durante el acto central realizado en el Predio Multieventos, el mandatario calificó a la muestra como una de las más importantes de la provincia por su capacidad de nuclear a productores de todo el país y la región, destacando que su gestión busca respaldar a quienes generan empleo y arraigo en el territorio entrerriano.

El anuncio más trascendente de la jornada fue la confirmación del crédito por 15 millones de dólares gestionado a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Frigerio informó que ya procedió a la firma de este préstamo, el cual permitirá ejecutar obras estratégicas como el camino de Maciá a Guardamonte y la mejora de los accesos a diversas cooperativas y predios de productores. Además, estos fondos se utilizarán para facilitar la adquisición de herramientas e instrumentos necesarios para que los apicultores puedan optimizar sus procesos de producción y competitividad.

Por otro lado, el gobernador se dirigió a los productores ovinos presentes para dar cuenta de la entrega de préstamos provinciales que vienen a reemplazar la Ley Ovina Nacional. El mandatario explicó que la provincia decidió hacerse cargo de este financiamiento para asegurar que el sector ovino entrerriano se posicione entre los más importantes del país. En este sentido, recalcó que su forma de gobernar consiste en estar cerca del que produce, transformando el apoyo al sector en una verdadera política de Estado que garantice el crecimiento económico y social de las comunidades rurales.

La jornada en Maciá, que contó con la presencia del intendente Ariel Müller, ministros provinciales y referentes nacionales de la apicultura, incluyó también una visita al nuevo albergue municipal. Esta obra, inaugurada recientemente gracias al trabajo conjunto entre el gobierno provincial y local, fue recorrida por las autoridades como muestra del compromiso con la infraestructura de servicios en la localidad, cerrando así una visita marcada por anuncios de fuerte impacto económico para la región.