Fedeco pide «reglas claras» para poder producir

Desde la Federación Entrerriana de Cooperativas salieron en defensa de la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias -BPA- y rechazaron los planteos judiciales en contra. Ahora se viene el debate por la Ley de Ordenamiento Territorial.

Si bien la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) se aprobó a fines de 2024 y fue promulgada a principios de 2025, en este tiempo ha recibido críticas y algunos planteos judiciales en contra, pese al debate previo y al consenso generado en el ámbito legislativo.

Ante esta situación, desde el sector productivo existe cierta preocupación sobre las medidas que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades, por lo que desde la Federación Entrerriana de Cooperativas -Fedeco- aseguraron que la normativa vigente “garantiza altos estándares de seguridad, minimizando riesgos para la salud de las personas y priorizando el cuidado del medio ambiente”.

En ese marco, el presidente de Fedeco, José Miguel Laurencena, señaló que el sector “necesita reglas claras para poder producir. Se debe definir si queremos la regla o no, ya que para poder producir tenemos que tener reglas claras”, afirmó.

En ese sentido, el cooperativista recordó que “una gran cantidad de instituciones lograron una Ley de Fitosanitarios que da el marco para trabajar en armonía con las localidades y asentamientos”, y remarcó que la norma “es de vanguardia y fue consensuada entre todos y hecha para preservar la parte natural y la salud humana, es decir, es una buena Ley, por lo que estamos en defensa de eso para que podamos producir”. Asimismo, recordó que el texto “se aprobó con fuerza de Ley en la Legislatura y el Ejecutivo la promulgó y reglamentó con aspectos técnicos y no en suposiciones, por lo que está en plena vigencia y existen todos los canales necesarios para garantizar la seguridad y solicitar permisos”.

Ordenamiento territorial

Además, el presidente de Fedeco comentó que se está comenzando a estudiar el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que “categorizará los terrenos de la provincia y definirá lo que se puede y no se puede hacer. Este proceso busca lograr un consenso que, junto con la Ley de Fitosanitarios, proporcione un marco legal adecuado para actuar en la provincia”.

Laurencena concluyó que “con el aumento de la demanda global de alimentos de calidad y trazabilidad, Argentina y Entre Ríos se posicionan como actores claves en el suministro de estos productos”, por lo que la gestión técnica integral del sistema productivo provincial, que incorpora el uso de productos fitosanitarios dentro de un esquema de BPA, “asegura que la actividad agropecuaria se desarrolle de manera profesional, utilizando recetas agronómicas y equipos adecuados, en cumplimiento con la Ley Nº 11.178”.