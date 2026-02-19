El desborde del arroyo Salto dejó incomunicada a Libertador San Martín tras el intenso temporal

Las lluvias superaron los 90 milímetros en pocas horas y el agua cubrió totalmente el puente de acceso, obligando a los vecinos a utilizar pasarelas peatonales para movilizarse.

La localidad de Libertador San Martín amaneció este jueves bajo una situación crítica debido a las intensas precipitaciones que comenzaron durante la madrugada. Alrededor de las nueve de la mañana, los registros pluviométricos ya marcaban aproximadamente 90 milímetros acumulados, un volumen de agua que provocó la crecida inmediata y el posterior desborde del arroyo Salto. El fenómeno afectó el principal cruce vehicular de la zona, dejando el puente completamente sumergido y cortando la conexión terrestre para automóviles y camionetas.

Esta interrupción del tránsito afectó directamente a los vecinos que necesitaban trasladarse desde sectores como Costa Grande y el predio de Pancho Dotto hacia el casco urbano. Ante la imposibilidad de circular con vehículos, muchos habitantes optaron por utilizar la pasarela peatonal elevada, una estructura construida históricamente para paliar estos eventos recurrentes, que permitió mantener una conectividad mínima a pie mientras el caudal del arroyo continuaba en niveles peligrosos.

El impacto del temporal no se limitó a Libertador San Martín, ya que en el resto del departamento Diamante las cifras fueron aún más alarmantes, alcanzando los 145 milímetros en la ciudad cabecera y 120 milímetros en Valle María. Las autoridades locales mantienen el monitoreo constante del curso de agua y recomiendan a la población no intentar cruzar vados o puentes anegados, ya que se espera que el tránsito vehicular recién se normalice una vez que el nivel del arroyo descienda lo suficiente para garantizar la seguridad vial.(El Amanecer Entrerriano)