Vuelco sin lesionados cerca del acceso a Camps

El siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la Ruta Nacional N° 12. El conductor de la Volkswagen Saveiro, de 31 años, no sufrió lesiones y se acercó por sus medios a la Comisaría local.

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Cada fin de semana las rutas y caminos entrerrianos son el escenario de accidentes viales de diferente magnitud. En este caso un siniestro vial registrado en el departamento Diamante no dejó personas lesionadas.

En la mañana de este domingo 22 de marzo, se alertó a la Policía sobre un vehículo volcado cerca del acceso a Estación Camps, a la vera de la Ruta Nacional N° 12.

De acuerdo al parte enviado a Informe Litoral, una vez que los efectivos llegaron al lugar constataron que sobre la banquina y sin afectar el tránsito había una Volkswagen Saveiro sin ocupantes, volcada y con daños materiales.

Luego se acercó a la Comisaría local, un hombre de 31 años quien resultó ser el conductor, sin presentar lesiones, manifestando haber perdido el control del transporte generando el accidente, sin intervención de terceros, y que el servicio mecánico retiraría el vehículo.

La institución policial recuerda las medidas que se deben mantener al conducir respetando las normas de tránsito, para evitar la siniestralidad vial y proteger así la vida.

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