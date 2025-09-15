Un trágico accidente en Paraná dejó una joven fallecida

Una motociclista de 24 años perdió la vida tras colisionar con un auto y ser arrollada por un colectivo en Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo.

Un fatal accidente conmocionó a la ciudad de Paraná este mediodía, cuando una joven de 24 años que circulaba en moto perdió la vida. El siniestro, ocurrido en la intersección de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, involucró a un automóvil, una moto de 110 cc y un colectivo de la línea 4.

Según las primeras investigaciones, la joven intentó sobrepasar al automóvil, pero en la maniobra chocó contra la parte trasera del mismo, perdió el control de su moto y fue arrollada por el colectivo.

Personal de Accidentología Vial y Bomberos Voluntarios acudió de inmediato al lugar, donde se constató el fallecimiento de la víctima. El conductor del colectivo, en estado de shock por el trágico suceso, fue asistido por personal médico. La policía trabaja para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.(Elonce)