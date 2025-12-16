El RUAER abre convocatorias públicas para la adopción de una niña y un adolescente en Entre Ríos

El Registro Único de Aspirantes busca familias residentes en la provincia dispuestas a brindar afecto y cuidados específicos. Hay tiempo para postularse hasta el viernes 26 de diciembre.

Facebook Twitter WhatsApp

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) lanzó dos nuevas convocatorias públicas orientadas a encontrar un entorno familiar para una niña de 6 años y un adolescente de 13. Las búsquedas están dirigidas exclusivamente a personas que residan dentro del territorio provincial y tengan la voluntad de asumir una crianza basada en el respeto y la contención.

Las convocatorias públicas son una instancia excepcional que se activa cuando no se encuentran aspirantes compatibles dentro del registro de inscriptos, ampliando la búsqueda a toda la comunidad.

La primera convocatoria es para A., una niña de 6 años que se encuentra institucionalizada desde hace tres. A. es descrita como una pequeña alegre, que disfruta de la música infantil, los juguetes con luces y sonidos, y los paseos al aire libre.

Debido a su situación de salud desde el nacimiento, cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y asiste a una escuela de educación integral. El perfil buscado requiere de adultos con disponibilidad de tiempo para sostener sus tratamientos médicos y brindarle los cuidados específicos que su desarrollo integral demanda.

Por otro lado, el RUAER busca una familia para un adolescente de 13 años que ha manifestado expresamente su deseo de vivir en un contexto familiar. El joven cursa actualmente el segundo año de una Escuela Técnica, practica básquet y asiste a un taller de panadería.

Entre sus intereses se destacan la cocina y las salidas de pesca con su hermano. Para él, se buscan adultos afectuosos que puedan acompañar sus gustos y potencialidades, garantizando un punto fundamental: el sostenimiento de los vínculos con sus hermanos. El adolescente desea encontrar un hogar donde se lo respete en su singularidad y se le brinde tiempo de calidad.

Requisitos e inscripción

Las personas interesadas en postularse para cualquiera de los dos casos (o ambos) tienen tiempo hasta el viernes 26 de diciembre inclusive. Los requisitos básicos incluyen residir en la provincia de Entre Ríos y completar el formulario de inscripción oficial.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/zRNDaGXSHxDPtSff7

Consultas por WhatsApp: +54 9 343 5 329475

Correo electrónico: [email protected]

Desde su creación, el RUAER ha logrado concretar la guarda de más de 700 niños, niñas y adolescentes, reafirmando el compromiso del sistema judicial entrerriano con el derecho de todo menor a vivir y desarrollarse en una familia.(Informe Litoral)