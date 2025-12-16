Comenzarán las clases de Aquagym en General Ramírez

La actividad de bajo impacto inicia este 18 de diciembre y se realizará todos los martes y jueves, dirigida a público de todas las edades.

Facebook Twitter WhatsApp

El municipio de General Ramírez, a través de su área deportes, anunció el lanzamiento de la temporada de Aquagym, una propuesta totalmente libre y gratuita para toda la comunidad.

Del archivo: CAUR de General Ramírez realizó su asamblea anual con balance positivo

La actividad acuática, ideal para ejercitarse de forma refrescante durante el verano, dará comienzo el próximo miércoles 18 de diciembre. Las clases se impartirán de manera regular todos los jueves y martes, adaptándose a personas de todas las edades que deseen mejorar su estado físico y bienestar.

La profesora a cargo de las jornadas será Ludmila Streck, quien guiará las rutinas de Aquagym, conocidas por ser efectivas para el entrenamiento muscular y cardiovascular con mínimo impacto en las articulaciones.

Requisito Obligatorio: La Municipalidad recuerda a todos los participantes la necesidad de traer apto médico al momento de inscribirse o asistir a las clases, garantizando así la seguridad y salud de todos los asistentes.(Informe Litoral)