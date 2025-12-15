La expedición submarina ganó el Martín Fierro de Oro

El proyecto de CONICET y Schmidt Ocean Institute, reconocido como la Mejor Transmisión Especial del streaming, se prepara para explorar los "extremos" del Atlántico Sur en su campaña final a bordo del buque Falkor (too).

El proyecto de transmisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata, una colaboración entre científicos del CONICET y el Schmidt Ocean Institute, fue el gran protagonista de los premios Martín Fierro de Streaming 2025. La iniciativa no solo se llevó el galardón a Mejor Transmisión Especial, sino que también fue distinguida con el máximo reconocimiento: el Martín Fierro de Oro.

Durante la ceremonia de premiación, celebrada recientemente en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el público ovacionó a los investigadores coreando «Conicet, Conicet», en un emotivo reconocimiento al impacto social y educativo de la expedición.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, fue el encargado de entregar el máximo premio, destacando que el proyecto permitió que, por primera vez en la historia argentina, miles de personas pudieran seguir en tiempo real la exploración de los abismos del Atlántico Sur, acercando la ciencia al público general de una manera innovadora.

Tras el rotundo éxito, el CONICET se embarca en una nueva y ambiciosa misión. La expedición “Vida en los extremos” comenzó este mes de diciembre, marcando la tercera y última campaña a bordo del buque Falkor (too) en aguas argentinas.

Esta nueva travesía, que concluirá el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn, cuenta con la participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el CONICET y el Schmidt Ocean Institute.

El equipo, liderado por la bióloga María Emilia Bravo (investigadora del CONICET y docente de la UBA), está conformado por 25 especialistas. El objetivo es recorrer puntos clave como la Cuenca de Malvinas y la Cuenca del Salado para analizar las filtraciones de gas metano en el talud continental. Se buscará estudiar estos ecosistemas extremos, dominados por organismos adaptados a la ausencia total de luz y a la presión extrema.

La campaña incluye al menos 15 inmersiones con el ROV (vehículo submarino operado remotamente) del Schmidt Ocean Institute, lo que permitirá recolectar muestras y buscar descubrir especies desconocidas.

La clave de la primera campaña, que superó los 70.000 espectadores simultáneos, se repetirá: la nueva travesía se transmitirá en vivo y en tiempo real a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute.

El streaming permitirá a la audiencia observar cada etapa de la recolección de muestras y la operación de la tecnología de vanguardia. Además, se mantendrá un canal de interacción con el público, permitiendo a los seguidores enviar preguntas y comentarios para que los científicos respondan en vivo, potenciando el conocimiento y el interés por la investigación marítima.

Esta expedición final del Falkor (too) en aguas argentinas busca dejar un legado científico y sentar las bases para futuras investigaciones, consolidando a la ciencia argentina como un referente en el Atlántico Sur.