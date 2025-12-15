Este martes se reúnen las Comisiones de Presupuesto, de Asuntos Municipales, y se convoca a sesión especial

En la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, este martes a las 9 se llevará a cabo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar tratamiento al proyecto de ley por el que se modifica el Código Fiscal (T.O. 2022) y la Ley Impositiva Nº 9.622.
Para esta ocasión fue invitado el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell.
Asuntos Municipales
A partir de las 11 hs. se reunirán los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales.
Los temas a tratar son los siguientes:
- Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Antelo, del Departamento Victoria.
- Proyecto de Ley por el que se establece la ampliación del ejido Municipal de Bovril, Departamento La Paz.
- Proyecto de Ley por el que se crean nuevas Comunas en la provincia.
- Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población Distrito Sauce del Departamento Nogoyá, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
- Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, Distrito Francisco Ramírez, del Departamento Federal.
Sesión
Los senadores fueron convocados a sesión especial, programada para este martes a las 19hs. La misma se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.
COMENTÁ LA NOTA