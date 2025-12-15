Este martes se reúnen las Comisiones de Presupuesto, de Asuntos Municipales, y se convoca a sesión especial

A partir de la hora 9, los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibirán al director de ATER para el análisis de un proyecto de modificación al Código Fiscal y Ley Impositiva. Posteriormente se reunirá la Comisión de Asuntos Municipales para abordar varios expedientes relacionados a la creación de comunas. Asimismo los senadores fueron convocados a sesión especial.

En la Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores, este martes a las 9 se llevará a cabo una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar tratamiento al proyecto de ley por el que se modifica el Código Fiscal (T.O. 2022) y la Ley Impositiva Nº 9.622.

Para esta ocasión fue invitado el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Rafael Korell.

Asuntos Municipales

A partir de las 11 hs. se reunirán los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales.

Los temas a tratar son los siguientes:

Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Antelo, del Departamento Victoria. Proyecto de Ley por el que se establece la ampliación del ejido Municipal de Bovril, Departamento La Paz. Proyecto de Ley por el que se crean nuevas Comunas en la provincia. Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población Distrito Sauce del Departamento Nogoyá, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025. Proyecto de Ley por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Nueva Vizcaya, Distrito Francisco Ramírez, del Departamento Federal.

Sesión

Los senadores fueron convocados a sesión especial, programada para este martes a las 19hs. La misma se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.