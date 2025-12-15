Anuncio: YPF bajará 2% el precio de la nafta

Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera, confirmó la variación en los precios de los combustibles y defendió la reforma laboral para impulsar la competitividad de Vaca Muerta.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que en los próximos días habrá una variación en los precios de los combustibles a nivel nacional. Específicamente, confirmó una baja del 2% en el precio de la nafta.

“Esta semana, a nivel nacional, va a haber una baja del 2% en la nafta”, declaró Marín en una entrevista, aclarando que la modificación será gradual y variará según la región: “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, y que el abaratamiento será en promedio del porcentaje indicado.

Respecto al gasoil, Marín señaló que la estrategia de precios es mixta: “uno hay que subir y el uno hay que bajar”. El CEO defendió su gestión, iniciada a finales de 2023, bajo un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, donde el precio fluctúa en base a la oferta y la demanda de combustibles.

Marín también se refirió al Proyecto de Modernización Laboral presentado por el Gobierno, un debate que, según él, era necesario debido a la transformación global.

El CEO destacó el impacto de esta reforma en el sector: “En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas”.

«Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años. Por eso es muy importante para nuestro sector, porque la productividad la tienen que definir las compañías,» afirmó Marín.

El desarrollo de Vaca Muerta es central para la estrategia de YPF. Marín subrayó que, al desarrollar este activo de alta calidad, que considera superior a yacimientos similares en Estados Unidos, se genera la riqueza necesaria para el desarrollo de Argentina .

En el ámbito digital, YPF anunció la ampliación de las funcionalidades de su aplicación. La App YPF ahora permitirá a los usuarios pagar más de 6.000 servicios (como luz, gas, agua, telefonía e impuestos) y realizar recargas utilizando el Dinero en Cuenta.

Esta nueva característica fue desarrollada en alianza con tapi, una empresa de origen argentino. La integración busca capitalizar que «más del 90% de la población accede a internet desde el celular» en el país, consolidando el smartphone como centro de la vida financiera.

«Esta alianza con YPF Digital demuestra cómo una marca líder de nuestro país puede ofrecer más valor en la movilidad a sus usuarios con una infraestructura ágil, segura y escalable”, explicó Kevin Litvin, CBO y cofundador de tapi. La iniciativa integra la movilidad, la energía y las finanzas con tecnología desarrollada en Latinoamérica para Latinoamérica.