Plazo fijo: el BCRA publicó las nuevas tasas y las ganancias de $1.000.000 a 30 días

La rentabilidad de los plazos fijos ha vuelto a ser el centro de atención de los ahorristas argentinos, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, publicara este lunes las tasas de interés vigentes que los bancos pagan por los depósitos en pesos a 30 días.
Con el nuevo esquema de rendimientos ajustados, los ahorristas están analizando cada punto porcentual para maximizar sus ganancias.
Tomando como referencia una inversión de $1.000.000 a 30 días, los datos oficiales muestran una marcada diferencia de ganancias entre las principales entidades bancarias y las que operan de manera online para no clientes.
Principales bancos privados y públicos
|Entidad Bancaria
|TNA (%)
|Ganancia Estimada por $1.000.000 (30 días)
|Banco Macro
|24,0%
|$19.728
|ICBC Argentina
|23,5%
|$19.317
|Banco Credicoop
|23,0%
|$18.906
|Banco Nación Argentina (Electrónico)
|22,5%
|$18.493
|Banco Provincia de Buenos Aires
|22,0%
|$18.084
|Banco Santander Argentina
|21,0%
|$17.262
|BBVA Argentina
|21,0%
|$17.262
|Banco Ciudad
|20,5%
|$16.849
El Banco Nación Argentina, por ejemplo, ofrece una TNA del 22,50% en su canal electrónico, lo que se traduce en una ganancia de $18.493,15 sobre un millón de pesos. Sin embargo, la tasa de interés en sucursal baja al 20,50%, con una ganancia de $16.849,32.
Los bancos que informan tasas online para no clientes suelen ofrecer rendimientos superiores. Las tasas más altas detectadas por el BCRA alcanzan el 27,5% de TNA, ofrecida por Banco Meridian y Crédito Regional CF, lo que resulta en una ganancia de $22.606 sobre el millón de pesos invertido.
Esta cifra supera en más de $5.700 la ganancia ofrecida por las entidades con la tasa más baja reportada.
|Entidad Bancaria
|TNA (%)
|Ganancia Estimada por $1.000.000 (30 días)
|Banco Meridian / Crédito Regional CF
|27,5%
|$22.606
|Banco CMF / Banco de Comercio / Banco VOII
|27,0%
|$22.194
|Banco Julio
|26,5%
|$21.783
|Banco BICA / Reba Compañía Financiera
|26,0%
|$21.372
|Banco Hipotecario / Banco Córdoba / Banco T. del Fuego
|25,0%
|$20.550
