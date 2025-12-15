Plazo fijo: el BCRA publicó las nuevas tasas y las ganancias de $1.000.000 a 30 días

Tras el desplome de la tasa de interés, los ahorristas buscan la mejor rentabilidad. Las diferencias entre entidades llegan hasta más de $5.000 de ganancia.

La rentabilidad de los plazos fijos ha vuelto a ser el centro de atención de los ahorristas argentinos, luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, publicara este lunes las tasas de interés vigentes que los bancos pagan por los depósitos en pesos a 30 días.

Con el nuevo esquema de rendimientos ajustados, los ahorristas están analizando cada punto porcentual para maximizar sus ganancias.

Tomando como referencia una inversión de $1.000.000 a 30 días, los datos oficiales muestran una marcada diferencia de ganancias entre las principales entidades bancarias y las que operan de manera online para no clientes.

Principales bancos privados y públicos

Entidad Bancaria TNA (%) Ganancia Estimada por $1.000.000 (30 días) Banco Macro 24,0% $19.728 ICBC Argentina 23,5% $19.317 Banco Credicoop 23,0% $18.906 Banco Nación Argentina (Electrónico) 22,5% $18.493 Banco Provincia de Buenos Aires 22,0% $18.084 Banco Santander Argentina 21,0% $17.262 BBVA Argentina 21,0% $17.262 Banco Ciudad 20,5% $16.849

El Banco Nación Argentina, por ejemplo, ofrece una TNA del 22,50% en su canal electrónico, lo que se traduce en una ganancia de $18.493,15 sobre un millón de pesos. Sin embargo, la tasa de interés en sucursal baja al 20,50%, con una ganancia de $16.849,32.

Los bancos que informan tasas online para no clientes suelen ofrecer rendimientos superiores. Las tasas más altas detectadas por el BCRA alcanzan el 27,5% de TNA, ofrecida por Banco Meridian y Crédito Regional CF, lo que resulta en una ganancia de $22.606 sobre el millón de pesos invertido.

Esta cifra supera en más de $5.700 la ganancia ofrecida por las entidades con la tasa más baja reportada.

Entidad Bancaria TNA (%) Ganancia Estimada por $1.000.000 (30 días) Banco Meridian / Crédito Regional CF 27,5% $22.606 Banco CMF / Banco de Comercio / Banco VOII 27,0% $22.194 Banco Julio 26,5% $21.783 Banco BICA / Reba Compañía Financiera 26,0% $21.372 Banco Hipotecario / Banco Córdoba / Banco T. del Fuego 25,0% $20.550