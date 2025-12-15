Volvieron a atacar un colectivo urbano en Paraná y sumaron el tercer hecho de vandalismo en días

Vandalismo contra la Línea F en Salellas y Almafuerte eleva la preocupación por la seguridad del transporte urbano en solo una semana.

El servicio de transporte urbano de Paraná volvió a ser víctima de vandalismo este lunes, sumando el tercer ataque contra unidades de la nueva concesión en el lapso de apenas una semana. El incidente más reciente se registró alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando un objeto contundente impactó contra el interno N° 18 de la Línea F.

El ataque tuvo lugar en la intersección de Salellas y Almafuerte. Como resultado, se produjo la rotura de uno de los vidrios de las ventanillas laterales, ubicadas del lado derecho del móvil. La concesión, a cargo de la UTE liderada por la empresa San José SA, enfrenta una creciente ola de inseguridad que afecta directamente a su flota.

Este suceso se añade a los dos hechos ocurridos durante la semana anterior. El primer ataque se había reportado el lunes pasado en la cabecera de la Línea D, en la zona de Lola Mora y Quinquela Martín. Posteriormente, se registró un incidente fortuito en una de las cabeceras ubicadas en Ameghino y Florencio Sánchez, en el barrio San Agustín. La denuncia formal por este último acto de vandalismo fue radicada por las autoridades correspondientes en la Comisaría 12°, mientras se buscan medidas para garantizar la seguridad del servicio público.