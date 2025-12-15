«Hola Paraná» la ciudad impulsa el turismo con una oferta 3×2 en alojamientos

Una alianza entre el sector público y privado, liderada por EMPATUR y la Municipalidad, busca dinamizar la economía local y consolidar a Paraná como destino nacional.

En un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, la Municipalidad de Paraná y el Ente Mixto de Promoción Turística (EMPATUR) lanzaron la promoción «Hola Paraná», que ofrece una atractiva oferta de 3×2 en alojamientos adheridos. Esta iniciativa busca incentivar la llegada de visitantes y dinamizar la economía local durante la temporada.

La presidenta municipal, Rosario Romero, destacó la importancia del trabajo articulado. «Paraná tiene un enorme potencial turístico y queremos que cada vez más personas la descubran, la recorran y la disfruten», afirmó. Además, subrayó que este tipo de acciones representa una herramienta concreta para fortalecer la actividad, permitiendo «acompañar a los prestadores locales, promover el movimiento económico y consolidar a la ciudad como un destino atractivo”.

Origen de la iniciativa y marco estratégico

El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, explicó que la promoción 3×2 surgió de una propuesta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), un actor clave dentro del Ente de Turismo.

Clavenzani enfatizó que «este 3×2 se suma a otras acciones que buscan atraer la llegada de visitantes en esta temporada y son desarrolladas por una alianza pública y privada que se propone, a través del turismo, dinamizar la economía local y generar empleo”.

Es fundamental destacar que todos los alojamientos que participan de esta promoción están formalmente constituidos, cumpliendo con la legislación vigente, y su listado puede consultarse en el sitio web oficial http://parana.tur.ar.

El plan de marketing «Hola Paraná»

La promoción es parte integral del Plan Operativo de Marketing 2025-2027 que el EMPATUR y la Municipalidad están implementando para consolidar la ciudad a nivel nacional. La campaña incluye la difusión de múltiples atractivos de la capital entrerriana, tales como:

Atractivos naturales y recreativos: Río, playas, naturaleza, deportes y paseos como el Paraná Bus Turístico y el Islote Curupí.

Identidad y cultura: Arte, historia, cultura y el posicionamiento de Paraná como Capital Nacional del Pescado de Río .

Conectividad: La cercanía con grandes capitales como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Entre las acciones de difusión, se incluye publicidad en medios regionales y nacionales, vía pública en ciudades cercanas, participación en ferias y el trabajo con influencers del sector. Además, se mantiene una fuerte estrategia de captación de eventos para fomentar el turismo de reuniones, un segmento crucial que permite generar ingresos y turismo durante todo el año.(Informe Litoral)