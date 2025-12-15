El «Dumbledore» de Luis Ventura: la sorpresa mágica que abrió los Martín Fierro de Streaming

El presidente de APTRA se caracterizó con un sorprendente disfraz de mago, al estilo del director de Hogwarts, para dar inicio a la ceremonia que premia al nuevo universo digital.

El telón de los Premios Martín Fierro de Streaming 2025 se levantó con un momento que dejó a la audiencia sin aliento: la aparición de Luis Ventura caracterizado como un mago, cuyo look evocaba inmediatamente al icónico personaje Albus Dumbledore de la saga Harry Potter.

En la previa, el presidente de APTRA había generado misterio con advertencias crípticas sobre una transformación: «Seré alguien mágico… en cualquier momento vuelve el ogro, ojo que en algún momento aparece”.

La expectativa creció cuando la conductora, Paula Chaves, describió a Ventura como alguien «sabio, poderoso, enigmático» y que «guarda secretos del pasado y del presente», antes de señalar: «No hablamos de Dumbledore, hablamos del señor Luis Ventura».

Inmediatamente después de esta introducción, la ilusión se hizo realidad. Ventura apareció sobre el escenario vestido con su traje de mago. Aunque Chaves negó la comparación directa con Dumbledore, el impacto visual y la mención explícita al universo mágico confirmaron que la intención era sorprender al público con un personaje emblemático, marcando una ruptura total con las aperturas de galas tradicionales.

Al tomar el micrófono, Ventura cerró su acto de magia y procedió a centrarse en el significado de la noche: la consolidación de un nuevo premio para el creciente ecosistema del streaming.(Infobae)