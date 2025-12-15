Sorgo: proyectan que la siembra 2025/26 caería un 55%

Las proyecciones indican que el área sembrada será la segunda más baja de los últimos 25 años. La superficie cae 66.000 hectáreas respecto al ciclo anterior.

Facebook Twitter WhatsApp

La campaña de siembra de sorgo en la provincia de Entre Ríos, correspondiente al ciclo 2025/2026, está transitando su tramo final con reportes de muy pocas hectáreas pendientes de implantación, según colaboradores del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

Sin embargo, el cierre de la ventana de siembra viene acompañado de una drástica retracción en la superficie cultivada. Las proyecciones actuales estiman que el área sembrada se ubicará en 55.000 hectáreas.

Este pronóstico representa una caída interanual del 55% y una pérdida absoluta de 66.000 hectáreas en comparación con el ciclo agrícola anterior.

Del archivo: La siembra de arroz se encuentra cerca de finalizar

De confirmarse esta estimación, el ciclo 2025/2026 marcaría la segunda menor superficie implantada con sorgo en Entre Ríos desde que se tienen registros para el ciclo 2000/2001. Este dato subraya un cambio significativo en las decisiones de siembra de los productores de la provincia.

Composición del área

En cuanto a la distribución del cultivo, la superficie sembrada se repartiría de la siguiente manera:

Sorgo Granífero: Abarcaría el 56% del área total, con una extensión de 31.000 hectáreas .

Sorgo Doble Propósito o Forrajero: Representaría el 44% restante, cubriendo 24.000 hectáreas.

(Informe Litoral)