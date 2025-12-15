Video: Agustín Canapino es el campeón del TC Pick Up

El título se definió por un polémico choque en la largada entre los principales contendientes, Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, en la 11ª fecha de La Plata. Werner estalló de bronca y fue excluido de la Final.

Facebook Twitter WhatsApp

La temporada de TC Pick Up 2024 culminó de manera dramática y sorpresiva este domingo en el autódromo de La Plata. A pesar de que la Final fue ganada por Otto Fritzler (Ford Ranger), el gran protagonista del día fue Agustín Canapino (Chevrolet S10), quien se coronó campeón por primera vez en la categoría, logrando además la «triple corona».

El choque que definió el título

Werner y Gianini habían monopolizado la primera fila de la grilla tras ganar sus respectivas series, sabiendo que quien terminara por delante del otro sería el virtual campeón, dado que Canapino partía séptimo y no les representaba una amenaza directa.

Sin embargo, apenas se dio la luz verde, antes de llegar a la frenada del curvón, ambos pilotos se engancharon y terminaron fuera de pista. Aunque ambos pudieron reincorporarse, el incidente tuvo graves consecuencias:

Mariano Werner debió abandonar pocas vueltas después debido a la rotura del cardán de su Toyota Hilux.

Juan Pablo Gianini logró reponerse y escalar hasta el 10° puesto, un resultado insuficiente para superar a Canapino en la tabla general.

Tras la carrera, los comisarios deportivos sentenciaron al paranaense Mariano Werner con la exclusión, atribuyéndole la responsabilidad de la maniobra, lo que profundizó su bronca.

La furia de Werner

El piloto entrerriano, quien resultó ser el más perjudicado, no tardó en expresar su frustración. En declaraciones posteriores a la carrera, Werner apuntó duramente contra Gianini:

«Él lo que buscó fue eliminarme y nada más. No me sorprendió la maniobra porque sabemos lo que es Gianini y no sabe perder«, sentenció, demostrando una bronca pocas veces vista.

Werner fue categórico al ser consultado sobre si discutiría la decisión de los comisarios deportivos: «No tengo nada que hablar con los comisarios», afirmó.

Canapino, el campeón inesperado

Mientras el caos se desarrollaba en la punta, Agustín Canapino, quien partía desde el 7° lugar, se mantuvo en carrera. El abandono de Werner y, posteriormente, el de Gastón Mazzacane (VW Amarok), le allanaron el camino. Al arribar en el 4° puesto en la Final (ganada por Fritzler, escoltado por Andrés Jakos y Hernán Palazzo), Canapino sumó los puntos necesarios para coronarse campeón del TC Pick Up.

La próxima fecha de la categoría está programada para los próximos 21 y 22 de febrero en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

«Werner»:

Por el toque de Mariano Werner con Juan Pablo Gianini en la definición del #TCPickUp pic.twitter.com/k7TGmeihmk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 14, 2025