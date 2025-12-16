Colón se posicionó como protagonista en el lanzamiento oficial de la temporada Entre Ríos 2025/2026

La ciudad desplegó toda su oferta turística y gastronómica en el evento provincial realizado en Villa Urquiza, ratificando su liderazgo como destino nacional.

En un evento que marcó el inicio formal del calendario estival en la provincia, Entre Ríos presentó oficialmente su Temporada de Verano 2025/2026. La jornada, celebrada el pasado jueves 11 de diciembre en Villa Urquiza, contó con la participación central de la ciudad de Colón, que se reafirmó como uno de los pilares estratégicos del turismo regional.

El acto fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien estuvo acompañado por autoridades provinciales y municipales. Durante su discurso, el mandatario destacó la importancia del trabajo articulado con las localidades para ofrecer una experiencia segura y de alta calidad, subrayando que el turismo es un motor fundamental para la economía y el tejido social entrerriano.

Presencia institucional y sabores locales

La delegación de Colón captó la atención de los asistentes y prestadores del sector a través de un espacio promocional interactivo. En el stand institucional, los visitantes pudieron conocer de cerca las novedades de la microrregión y disfrutar de una degustación de productos regionales, una acción que permitió poner en valor la identidad gastronómica de la zona.

Además de la calidez en la atención, se distribuyó material actualizado para facilitar la planificación de los turistas, haciendo hincapié en la diversidad de su propuesta:

Playas y río: Los extensos balnearios que son marca registrada de la ciudad.

Bienestar: El Complejo Termal como opción de relax durante todo el año.

Naturaleza: La cercanía estratégica con el Parque Nacional El Palmar.

Eventos: Una cartelera cultural y recreativa diseñada para recibir a familias de todo el país.

Una apuesta estratégica

La participación de Colón en este lanzamiento no solo sirvió para difundir sus atractivos, sino también para fortalecer los lazos con otros destinos y con el gobierno provincial. El objetivo es claro: consolidar la elección de la ciudad como el destino predilecto para los viajeros en esta nueva temporada estival.

Con sus servicios listos y una agenda cargada de actividades, Colón invita a los turistas a vivir un verano inolvidable a orillas del río Uruguay.(Informe Litoral)