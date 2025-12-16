La Departamental Diamante refuerza su seguridad con la incorporación de nuevas agentes locales

Se trata de tres mujeres recientemente egresadas de la Escuela de Suboficiales, quienes se integran a la fuerza junto a otros siete agentes para fortalecer las tareas de prevención en el departamento.

La Jefatura Departamental de Diamante anunció la incorporación de nuevas agentes de policía a sus filas. Esta integración marca un hito en el fortalecimiento operativo de la fuerza local, especialmente por el perfil de las nuevas integrantes: tres jóvenes diamantinas que regresan a su comunidad para volcar los conocimientos adquiridos durante su etapa de formación.

Las flamantes agentes son egresadas de la Escuela de Suboficiales “General Francisco Ramírez”, ubicada en Rosario del Tala. Allí completaron un riguroso año de formación académica y profesional que les permitió obtener el título de Formación Profesional Nivel III, avalado por el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos.

Estas tres mujeres se suman a un esquema de refuerzos que comenzó hace dos semanas con el destino de siete agentes varones a la misma Departamental. De esta manera, la Jefatura consolida un equipo renovado, con personal capacitado bajo los estándares educativos y de seguridad más recientes.

Desde la Jefatura se destacó que el objetivo principal de estas incorporaciones es potenciar la seguridad ciudadana en todo el departamento. (Informe Litoral)