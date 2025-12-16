José Luis Walser agradeció el acompañamiento de la comunidad y brindó detalles sobre la salud de su esposa

El Intendente de Colón destacó una leve mejoría en el cuadro de Gimena, quien permanece internada en Porto Alegre. Asimismo, ratificó que la gestión municipal continúa con normalidad a cargo de la viceintendente María Dalleves.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 15 de diciembre, el intendente de la ciudad de Colón, José Luis Walser, compartió un mensaje dirigido a los vecinos y vecinas para agradecer las innumerables muestras de afecto, oraciones y gestos de solidaridad recibidos ante la delicada situación de salud que atraviesa su esposa.

Walser informó que su esposa se encuentra actualmente internada en la unidad de terapia intensiva de un centro de salud en Porto Alegre, Brasil, donde permanece rodeada de su entorno familiar.

Dentro de la complejidad del diagnóstico, el Intendente transmitió una noticia alentadora al señalar que en las últimas horas Gimena presentó una leve mejoría dentro de su cuadro crítico.

En el mismo comunicado, José Luis Walser buscó llevar tranquilidad a la ciudadanía respecto al funcionamiento de la administración local. Confirmó que la gestión municipal continúa desarrollándose de manera ininterrumpida y con normalidad.

Al frente del Ejecutivo Municipal se encuentra la viceintendente María Dalleves, quien cuenta con el acompañamiento de todo el equipo de funcionarios para garantizar el cumplimiento de los servicios y proyectos en curso mientras el Intendente atiende esta prioridad familiar.

«Walser expresó su gratitud por las oraciones, los gestos de amor y la ayuda brindada por vecinos de Colón y de distintos puntos del país», dicta el escrito oficial.(Informe Litoral)