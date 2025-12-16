El cara a cara entre Yanina Latorre y Maru Botana en MasterChef

Tras décadas de enemistad, la panelista y la pastelera se reencontraron en el reality de Telefe. Hubo "palabritas" al aire, una devolución inesperada y un beso que no selló la paz.

El estudio de MasterChef Celebrity se convirtió en el escenario de uno de los reencuentros más esperados y temidos de la farándula argentina. Yanina Latorre y Maru Botana, protagonistas de un conflicto que data de sus épocas universitarias, volvieron a verse las caras frente a las cámaras. Aunque muchos esperaban una explosión mediática, el cruce estuvo marcado por una tensa profesionalidad y mensajes entrelíneas.

La panelista de LAM y conductora de SQP rompió el silencio tras la grabación y, fiel a su estilo frontal, detalló cómo fue convivir en el set con quien fuera su compañera de facultad. “Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, ironizó Latorre, aunque aclaró que el clima estuvo lejos de ser relajado.

A pesar de que Maru Botana se encontraba en el programa reemplazando a Damián Betular en el jurado, el rol jerárquico no impidió que Yanina marcara su terreno. La conductora reveló que, antes de ser evaluada, le lanzó una advertencia directa a la pastelera: “Le dije que esperaba que sea objetiva”.

Si bien no quiso entrar en detalles para no romper el contrato de confidencialidad del reality, Yanina admitió que la tensión fue constante. “Hubo comentarios que le contesté”, resumió, dejando en claro que no dejó pasar ninguna observación que considerara fuera de lugar durante la competencia culinaria.

Profesionalismo vs. Reconciliación

El momento más sorprendente de la jornada ocurrió al finalizar la participación de Latorre. Según su relato, la jurado se acercó para despedirla con un beso, un gesto que Yanina interpretó más como una formalidad para las cámaras que como un deseo genuino de paz. “Ella me hizo una buena devolución, pero yo ni en pedo te voy a saludar”, sentenció la rubia, diferenciando el trato profesional del vínculo personal que, para ella, sigue roto.

Latorre también cuestionó la actitud conciliadora de Botana, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia: “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”, lanzó con sospecha.

Una herida de tres décadas

El conflicto entre ambas se remonta a más de 30 años atrás. Yanina ha denunciado en reiteradas ocasiones haber sufrido hostigamiento por parte de Maru durante su juventud, una versión que la cocinera siempre ha negado rotundamente, calificándola de «mentira».

Este nuevo capítulo en MasterChef funcionó como una tregua forzada por el formato televisivo, pero las declaraciones posteriores de Latorre confirman que la grieta sigue abierta. El encuentro, que se verá próximamente por la pantalla de Telefe, promete ser uno de los picos de audiencia de la temporada.(Infobae)