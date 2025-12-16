Se definen los detalles de la Finalissima: Argentina y España se verían las caras en marzo

El presidente de la Federación Española confirmó un acuerdo con UEFA para disputar el trofeo. Qatar surge como la sede principal para el choque entre los campeones de América y Europa.

El mundo del fútbol se prepara para uno de los enfrentamientos más esperados de los últimos tiempos. La Selección Argentina, bicampeona de la Copa América, y España, flamante ganadora de la Eurocopa, ya tienen una ventana en el calendario para disputar la Finalissima: será durante el mes de marzo de 2026.

La noticia fue adelantada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien reveló que las gestiones entre los continentes están prácticamente concluidas. “Hemos cerrado un acuerdo con UEFA y estamos a la espera de la comunicación oficial”, aseguró el dirigente, confirmando que la alianza entre Conmebol y la entidad europea para darle continuidad a este certamen sigue firme.

Sede y fecha tentativa

Aunque el anuncio formal de los organismos rectores todavía se hace esperar, las versiones más fuertes indican que el partido se llevaría a cabo el 27 de marzo.

En cuanto al escenario, si bien la edición anterior se celebró en el mítico estadio de Wembley (Londres), esta vez los cañones apuntan a Qatar. El país árabe, que ya fue testigo de la gloria albiceleste en la última Copa del Mundo, surge como la sede tentativa para albergar este duelo de potencias debido a su infraestructura y capacidad logística para eventos de esta magnitud.

La mística de la «Albiceleste» en el torneo

Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, la Finalissima no es un trofeo más. Argentina es el vigente defensor del título tras la contundente goleada por 3-0 ante Italia en 2022. Además, la Selección ya posee un antecedente histórico en este formato (anteriormente llamado Copa Artemio Franchi), cuando en 1993 derrotó a Dinamarca de la mano de Diego Maradona.

De confirmarse el encuentro, la Argentina buscará su tercera corona en esta competencia, mientras que para la joven y talentosa selección de España representará la oportunidad de ratificar su dominio mundial ante el último campeón del mundo.