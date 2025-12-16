Campaña de lino 2025/26: el rinde promedio en Entre Ríos escala a los 1.200 kg/ha

Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la cosecha ya alcanzó el 60% del área sembrada y proyecta una producción total de 9.600 toneladas.

La campaña de lino 2025/26 en la provincia de Entre Ríos muestra indicadores sumamente favorables. De acuerdo con el Informe Semanal N° 1209 del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER), las labores de recolección avanzan a paso firme, habiéndose trillado ya el 60% de las 8.000 hectáreas destinadas a este cultivo en el territorio provincial.

Los datos recolectados hasta la fecha confirman una recuperación notable en la eficiencia del cultivo, consolidando al lino como una alternativa de peso en la rotación agrícola regional.

El dato más destacado de la jornada es el rendimiento promedio provincial, que se ubica actualmente en los 1.200 kg/ha. Este valor representa un salto significativo en comparación con los ciclos anteriores:

Incremento interanual: La productividad creció un 25% respecto al ciclo 2024/25, cuando el promedio fue de apenas 958 kg/ha (un aumento neto de 242 kg/ha).

Comparativa histórica: Si se analiza el promedio del último lustro (1.032 kg/ha), el rendimiento actual se sitúa un 16% por encima de la media, lo que equivale a 168 kg/ha adicionales.(Informe Litoral)