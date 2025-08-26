Nuevo operativo móvil para gestionar la SUBE en Paraná

La oficina móvil de SUBE atenderá a los usuarios para la adhesión y renovación de beneficios, incluyendo un trámite especial para personas con discapacidad durante todo agosto.

La oficina móvil del sistema SUBE ofrecerá un nuevo operativo en la ciudad para facilitar a los usuarios la gestión de sus beneficios en el transporte público. El servicio está diseñado para que los ciudadanos puedan adherirse o renovar sus descuentos de manera rápida y sencilla, presentando la documentación requerida.

Para realizar cualquier trámite, los interesados deberán presentarse con su tarjeta SUBE a nombre propio, su DNI físico y cualquier otra documentación que respalde el beneficio que solicitan, como certificados escolares o recibos de sueldo.

Durante todo el mes de agosto, se hará un especial énfasis en la actualización del beneficio para personas con discapacidad. Este trámite puede ser realizado por el titular de la tarjeta o por un familiar, tutor o acompañante terapéutico, presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el DNI original del beneficiario y una tarjeta SUBE a su nombre.

Además de este operativo, la atención normal continuará de lunes a viernes, de 8 a 13 hs, en la Unidad de Gestión ubicada en avenida Almafuerte 233, donde se pueden realizar todo tipo de trámites relacionados con la tarjeta SUBE.(Informe Litoral)