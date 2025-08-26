Tragedia familiar en Gualeguaychú: un policía baleó a su pareja y luego se disparó

Ambos se encuentran en estado crítico en el Hospital Centenario, mientras la Justicia avanza con la investigación. La hija de 5 años presenció el dramático hecho.

Un grave episodio de violencia de género sacude a la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos. El policía Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, le disparó a su pareja, Carolina Ivana Huck, de 30, en la vivienda que compartían. Luego del ataque, el oficial intentó quitarse la vida disparándose a sí mismo. Ambos se encuentran internados en estado crítico en el Hospital Centenario.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo. Corvalán le disparó a Huck y, de inmediato, llamó a una ambulancia. Minutos después de que la mujer fuera trasladada, y al arribar el móvil policial, el agresor se disparó en la cabeza. La hija de 5 años de la pareja presenció el ataque.

Según informó el medio La Nación, la víctima alcanzó a enviar un dramático mensaje de audio a una amiga: “Leonel me pegó un tiro, por favor pedí ayuda”. En el audio, se escucharía el llanto de la hija. Carolina, quien es docente, había comentado a su amiga que en el último tiempo Corvalán se mostraba «muy celoso», lo que generaba constantes discusiones.

Carolina Huck fue sometida a una cirugía de urgencia, en la que le extirparon el bazo y le suturaron el diafragma. Su estado es de extrema gravedad y permanece en terapia intensiva.

En cuanto a Corvalán, su estado también es crítico y tiene una “lesión cerebral importante”. Permanece internado en calidad de detenido y bajo custodia de Gendarmería Nacional.

El fiscal Jorge Gutiérrez confirmó que el hecho de violencia ocurrió dentro de la casa, mientras que el intento de suicidio se produjo en la vereda. La Justicia ya secuestró el arma reglamentaria del policía y ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería. Además, se dio intervención al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y al Ministerio Pupilar para asistir a la menor, que se encuentra con un familiar de su madre.