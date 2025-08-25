Convocan a nuevos foros participativos del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático

En el marco del proceso participativo para la elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, el Gobierno de Entre Ríos convoca a dos nuevos foros-taller abiertos a la comunidad.

La primera actividad se desarrollará el lunes 1 de septiembre, a las 16:30, en la ciudad de Victoria, mientras que la segunda tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 9:30 en Paraná.

Bajo el título Pensar el Clima, Construir Respuestas, los encuentros son organizados por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos con el propósito de integrar las voces y saberes de la comunidad en la construcción de estrategias provinciales de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El Plan de Respuesta Provincial se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y constituye una herramienta clave para reducir la vulnerabilidad del territorio entrerriano frente a los impactos climáticos, así como para impulsar una transición justa hacia una economía baja en carbono, basada en las capacidades y atributos naturales de la provincia. La convocatoria está dirigida a la ciudadanía en general interesada en la temática, incluyendo referentes de organizaciones sociales, productivas, ambientales, académicas e institucionales.

La participación es libre y gratuita, pero se requiere inscripción previa a través del formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.comunicacionentrerios.com/f/191/talleressobrecambioclimtico