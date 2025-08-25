Un hombre fue detenido por robo en General Ramírez

La rápida acción policial permitió recuperar el teléfono y las llaves del conductor, sustraídas en la madrugada.

Un hombre de 27 años, residente de General Ramírez, fue detenido hoy a la madrugada luego de robarle un teléfono celular y llaves al conductor de un remís. El hecho ocurrió en la calle Roque Saénz Peña.

Agentes de la Comisaría de General Ramírez, que se encontraban en recorrida de prevención, fueron alertados sobre el robo. Inmediatamente, se movilizaron para dar con el autor del delito, a quien lograron aprehender en las cercanías. Las pertenencias sustraídas, un teléfono móvil y las llaves, pudieron ser recuperadas y devueltas a su dueño.

Tras la detención, el Ministerio Público Fiscal de Diamante ordenó el traslado del imputado a la Alcaidía Policial. Se espera que el proceso judicial continúe su curso para determinar la responsabilidad penal del detenido.(Informe Litoral)