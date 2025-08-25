Abrió la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025

Los estudiantes de distintos niveles educativos podrán inscribirse hasta el 1 de septiembre para acceder al beneficio que ofrece acompañamiento económico.

Facebook Twitter WhatsApp

El Ministerio de Capital Humano ha abierto la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, un programa de acompañamiento económico destinado a estudiantes de diferentes niveles y modalidades educativas. La inscripción estará disponible de forma virtual hasta el próximo 1 de septiembre.

Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos administrativos y académicos. Es fundamental contar con un usuario en la aplicación Mi Argentina, declarar un CBU o CVU a nombre del solicitante y tener los datos personales actualizados en ANSES.

Del archivo: Nueve prepagas anuncian aumentos a pesar de la regulación

Cómo realizar la inscripción paso a paso

El proceso de postulación se realiza de forma 100% digital. Los interesados deberán:

Ingresar al sitio oficial de las Becas Progresar o descargar la aplicación Progresar+ (disponible para Android). Iniciar sesión o registrarse por primera vez. Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos solicitados. Elegir la línea de beca a la que se desea aplicar: Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería. Revisar la información cargada y enviar la solicitud. Consultar el estado de la postulación en la web o la aplicación.

Causas de suspensión del beneficio

Es importante tener en cuenta que el pago de la beca puede ser suspendido por diversas razones. Entre las principales se encuentran la finalización de la carrera, el incumplimiento de los requisitos específicos del subprograma, o superar en más de dos años el plazo estipulado para completar los estudios.

Asimismo, se suspende el beneficio si el estudiante ya percibe otra beca similar de la Secretaría de Educación, si se postula a una tercera carrera después de haber recibido Progresar Superior dos veces, si está registrado en el Régimen del Impuesto a las Ganancias (o sus familiares directos), o si incumple cualquier otra condición del reglamento.