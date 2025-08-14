Nueve prepagas anuncian aumentos a pesar de la regulación

Las subas de entre 1,4% y 2,9% se informaron antes del dato de inflación, en una movida que no cumple con la normativa vigente

Facebook Twitter WhatsApp

Nueve empresas de medicina prepaga de la categoría B anunciaron aumentos en sus cuotas para el próximo mes, una medida que va a contramano de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La normativa establece que las empresas deben informar sus nuevos valores dentro de los cinco días posteriores a la publicación del dato de inflación mensual, pero los incrementos se comunicaron antes de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Las subas, que oscilan entre 1,4% y 2,9%, afectan a prepagas como Ampes Salud, Apres Cobertura Médica, Así Salud, Asistir Servicios, Colegio Médico de La Pampa, Corporación Médica, Grupo LPF, Nobis Medical y Osmita Promoviendo Salud.

Además de esta irregularidad, se destacó el caso de la prepaga Medical’s, que registró un aumento del 554% desde enero de 2024. A pesar de que sus planes figuran con valores «insignificantes» en la web oficial de la SSS, una afiliada de 84 años mostró un recibo de $808.704 por su cobertura individual en agosto. Este tipo de discrepancias genera incertidumbre sobre la transparencia de la información publicada y refuerza la percepción de que las prepagas son uno de los servicios con mayores incrementos en el último tiempo.