Nueve prepagas anuncian aumentos a pesar de la regulación

Nueve empresas de medicina prepaga de la categoría B anunciaron aumentos en sus cuotas para el próximo mes, una medida que va a contramano de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La normativa establece que las empresas deben informar sus nuevos valores dentro de los cinco días posteriores a la publicación del dato de inflación mensual, pero los incrementos se comunicaron antes de que se conociera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
Del archivo: Nuevos aumentos en tarifas de luz y combustibles: el Gobierno definió los ajustes para agosto
Las subas, que oscilan entre 1,4% y 2,9%, afectan a prepagas como Ampes Salud, Apres Cobertura Médica, Así Salud, Asistir Servicios, Colegio Médico de La Pampa, Corporación Médica, Grupo LPF, Nobis Medical y Osmita Promoviendo Salud.
Además de esta irregularidad, se destacó el caso de la prepaga Medical’s, que registró un aumento del 554% desde enero de 2024. A pesar de que sus planes figuran con valores «insignificantes» en la web oficial de la SSS, una afiliada de 84 años mostró un recibo de $808.704 por su cobertura individual en agosto. Este tipo de discrepancias genera incertidumbre sobre la transparencia de la información publicada y refuerza la percepción de que las prepagas son uno de los servicios con mayores incrementos en el último tiempo.
COMENTÁ LA NOTA