Un ladrón fue detenido en Paraná por intentar robar una vivienda

Un delincuente fue detenido por la policía en Paraná luego de ser descubierto intentando ingresar a una vivienda. El hecho ocurrió en la calle Zavalia, entre Río Negro y Blas Parera, y fue alertado por las cámaras de videovigilancia de la zona.

Tras el aviso, un móvil de la Comisaría 12° se dirigió al lugar y demoró al sospechoso. En la vereda, los oficiales encontraron un pantalón, dos buzos y una pistola de juguete. El propietario de la casa reconoció las prendas como suyas. El ladrón, que ya había intentado trepar a la planta alta de la vivienda, fue trasladado a la Alcaldía.

La Unidad Fiscal de turno dispuso la detención del sujeto por el delito de «hurto calificado por escalamiento».(Ahora)