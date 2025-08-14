River se enfrenta a Libertad con bajas defensivas: hora y TV

El equipo de Gallardo visita Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores en busca de un resultado positivo.

River Plate se prepara para un desafío crucial en la Copa Libertadores, enfrentando a Libertad de Paraguay en el partido de ida de los octavos de final. El encuentro, que se disputará este jueves a las 21:30 en el Estadio La Huerta de Asunción, contará con el apoyo de 3.000 hinchas de River.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llega al partido con un panorama complicado en la defensa debido a varias lesiones. Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se encuentran lesionados, aunque este último será titular junto a Sebastián Boselli. La situación se agrava con la inhabilitación de Lautaro Rivero para disputar el torneo continental, lo que limita aún más las opciones de recambio. En el ataque, la buena noticia es la disponibilidad de Sebastián Driussi, quien recibió el alta médica y podría sumar minutos.

Por su parte, Libertad, que viene de empatar 1-1 en su liga local, también presenta una baja importante: su arquero titular, Rodrigo Morínigo, está lesionado y será reemplazado por Martín Silva. El equipo paraguayo, bajo la dirección técnica de Sergio Aquino, buscará hacerse fuerte en su casa para sacar una ventaja de cara al partido de vuelta.