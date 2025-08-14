Regularización de deudas: el municipio de Paraná ofrece beneficios para los contribuyentes

Facebook Twitter WhatsApp

La Municipalidad de Paraná ha lanzado un régimen de regularización de deudas con importantes beneficios para los contribuyentes que busquen normalizar su situación fiscal. La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de agosto, permite saldar tributos municipales con vencimiento hasta el 30 de junio con planes de pago de hasta 24 cuotas y condonación total o parcial de intereses y multas.

La intendenta Rosario Romero destacó que este plan «brinda un alivio económico y fortalece el vínculo entre el municipio y la comunidad, generando condiciones para seguir invirtiendo en servicios y obras». El régimen abarca una amplia gama de deudas, incluyendo la Tasa General Inmobiliaria (TGI), la Tasa por Servicios Sanitarios (TSS) y la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPS), entre otras. También se pueden incluir deudas en discusión judicial o planes anteriores.

Los beneficios varían según la modalidad de pago elegida: quienes opten por el pago contado podrán acceder a una condonación del 100% en multas y 80% en intereses. Para los planes de 6 cuotas, la condonación de multas es del 100% y de intereses del 70%, mientras que en los planes de 24 cuotas, la condonación es del 75% en multas y 50% en intereses. Los vecinos pueden adherirse de forma online a través de mi.parana.gob.ar o de manera presencial solicitando un turno en el mismo portal.(Informe Litoral)

