Crece el escándalo: allanan una droguería por presuntas irregularidades en contratos con el Estado

El escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se expande. La Justicia Federal allanó por más de 20 horas las oficinas de la Droguería Suizo Argentina, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos con el Estado. El fiscal Franco Picardi se encuentra analizando un historial de convenios millonarios que, en menos de un año, suman cerca de $55.000 millones.
La investigación se enfoca en posibles sobreprecios, licitaciones amañadas y direccionamiento en la adjudicación de contratos. Las sospechas apuntan a que la droguería habría utilizado mecanismos ilegales para asegurarse un lugar privilegiado en la provisión de medicamentos a diversas dependencias estatales.
El allanamiento, ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, culminó con el secuestro de quince cajas de documentación considerada clave. La Fiscalía busca obtener material contable, soportes informáticos, teléfonos y agendas, además de libros societarios y registros de balances, para reconstruir el esquema de negocios.
Entre los pagos bajo sospecha se encuentran millonarios contratos con la ANDIS y el Hospital Nacional Posadas, incluyendo una adjudicación por más de $10.828 millones y otro por $41.498 millones. La Justicia busca determinar si estos montos fueron el resultado de procesos manipulados o si corresponden a precios justos.
COMENTÁ LA NOTA