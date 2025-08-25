Valle María y Diamante se preparan para recibir una nueva fecha del Rally Argentino

La octava fecha de la categoría, que tendrá a esta localidad como sede operativa, se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre.

La Asociación Civil de Rally Argentino (ACRA) confirmó que la octava fecha de la competencia se realizará en Diamante y Valle María, del 3 al 5 de octubre. El Complejo Municipal «Valle de la Ensenada» será el epicentro operativo del evento, que espera una gran afluencia de equipos y público de todo el país.

El anuncio de la fecha oficial se realizó a través de una placa, que confirma la importancia de la región para esta categoría del automovilismo. Los días 3, 4 y 5 de octubre, los motores volverán a rugir en la provincia, ofreciendo un gran espectáculo deportivo y turístico.

La ciudad se prepara para recibir a los competidores y a los fanáticos del rally, lo que representa una gran oportunidad para el sector turístico local.