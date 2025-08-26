Charlas para promover la inclusión en General Ramírez

Se ofrecerá una jornada abierta a la comunidad para informar sobre los derechos y beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

General Ramírez será sede de una importante iniciativa para fomentar la inclusión. El próximo viernes 5 de septiembre, a las 10:00, el Salón de los Escudos (HCD) será el escenario de una charla informativa titulada “Derechos de las personas con discapacidad”. El evento está dirigido a padres y al público en general, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos para una mayor comprensión del tema.

La charla se centrará en los alcances y beneficios del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento es clave para garantizar el acceso a derechos en áreas como salud, seguridad social y transporte. El encuentro será un espacio ideal para que los asistentes puedan despejar dudas y conocer en detalle los procedimientos necesarios para obtenerlo y utilizarlo.

La exposición estará a cargo de Cecilia Bonino, Luciana Illesca e Ivana Badaracco. La iniciativa busca ser un aporte significativo para construir una sociedad más informada y equitativa, donde la inclusión sea una prioridad.(Informe Litoral)