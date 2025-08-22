Bahillo cuestionó la reestructuración del INTA e INASE

El exsecretario de Agricultura se mostró en desacuerdo con los despidos en los organismos de ciencia y tecnología agropecuaria, asegurando que afectan la capacidad de innovación del país.

El legislador justicialista y exsecretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, se expresó en contra de los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), tras la decisión del Gobierno de pasar a disponibilidad a más de 300 trabajadores. La medida también afectó al personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

A través de su cuenta en la red social X, Bahillo manifestó su preocupación por la reestructuración de estos organismos. Su postura surge un día después de que el Senado frenara un decreto de desregulación del INTA, lo que consideró una «señal clara de que no todo se puede destruir por decreto».

En sus declaraciones, Bahillo criticó que el Gobierno «no entiende que sin ciencia y tecnología no hay desarrollo posible». Para el exsecretario, la remoción de técnicos, investigadores y profesionales «es desmantelar la capacidad del país para producir mejor, exportar más y cuidar nuestros recursos».

El legislador concluyó su mensaje reafirmando su defensa a los trabajadores de los institutos, a quienes considera «la gente que hace grande a la Argentina».